Gisteravond laat. Broodjes smeren voor de smurf & sgool-ontbijt klaarzetten voor de maandagochtend. Wat een hel. Tegengewerkt door de woke XR-melkpakmaffia en meteen rigoureuze maatregelen genomen. Tief toch op met je melkdoppenmaffia. Nobody fuks met broodjesmerende vaders. Dit land is ons land. Amandla!

Waar moet dat witte ringetje des haats heen?

A: Brabant. Want daar ligt het toch al vol drugslab-troep

B: Hoge Veluwe en dan hopen dat er een wolf in stikt

C: Purmerend, want die hebben Zwerfinator

D: In de brievenbus van de product manager die dit bedacht heeft

E: Gewoon in de kliko met oranje klep

F: In de voortuin van Rob Jetten

G: Anders, namelijk