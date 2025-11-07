GTA VI wéér uitgesteld
Soort omgekeerde Soldaat van Oranje
Hi everyone,— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX
Huilen voor iedereen die graag straaljagers jat van het leger, banken overvalt en prostituees van de stoep rijdt zonder echte consequenties. GTA VI laat nog langer op zich wachten dan het al op zich liet wachten en dat was dus al heul heul heul erg lang. De game waarvan de trailer inmiddels alweer 2 jaar oud is zou na meerdere keren te zijn uitgesteld in mei 2026 uitkomen, maar dat is nu ALWEER opgeschoven. Als alles meezit wordt het nu 19 november 2026. De officiële reden voor deze anticlimax van de eeuw is het 'optimaliseren' van het spel, maar ondertussen draait online de geruchtenmolen over gedoe binnen Rockstar Games (ontevreden werknemers, ontslagen) op volle toeren, inclusief boze tongen die beweren dat het nog wel eens een paar maanden langer kan gaan duren. Tot die tijd zullen we het moeten doen met de memes.
The GTA 6 delay is a good thing. Delayed games are always best for everyone 😃 pic.twitter.com/g0LvDHWLys— TGG (@TGGonYT) November 7, 2025
GTA 6 got delayed again pic.twitter.com/b8HmWw2wQW— 🌨️ (@NotLikeRuss) November 6, 2025
Some people will not be alive to make it to GTA 6. It could be any of us. Stay Safe.— BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 6, 2025
Nog maar 1000 keer kijken dan
