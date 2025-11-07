achtergrond

GTA VI wéér uitgesteld

Soort omgekeerde Soldaat van Oranje

Huilen voor iedereen die graag straaljagers jat van het leger, banken overvalt en prostituees van de stoep rijdt zonder echte consequenties. GTA VI laat nog langer op zich wachten dan het al op zich liet wachten en dat was dus al heul heul heul erg lang. De game waarvan de trailer inmiddels alweer 2 jaar oud is zou na meerdere keren te zijn uitgesteld in mei 2026 uitkomen, maar dat is nu ALWEER opgeschoven. Als alles meezit wordt het nu 19 november 2026. De officiële reden voor deze anticlimax van de eeuw is het 'optimaliseren' van het spel, maar ondertussen draait online de geruchtenmolen over gedoe binnen Rockstar Games (ontevreden werknemers, ontslagen) op volle toeren, inclusief boze tongen die beweren dat het nog wel eens een paar maanden langer kan gaan duren. Tot die tijd zullen we het moeten doen met de memes.

Nog maar 1000 keer kijken dan

Tags: GTAVI, gaming, uitgesteld
@Zorro | 07-11-25 | 10:59 | 101 reacties

