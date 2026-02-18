Mannen, succes: de NEGENMAANDENBEURS begint
Een soort carnaval
Mannen, brace yourselves. Weken, nee maandenlang werd er in uw dovemansoor geroepen, gefluisterd, gemekkerd dat u de volgende keer wél eens gezellig mee moet. En toen uw geliefde de duizendste keer aantikte zei u, de stommerik, ja schat, om maar van het gezeik af te zijn en weer lekker door te gaan met voetbal kijken, in het geheel niet rekening houdend met het feit dat Het Moment toch echt een keer zou aanbreken. Het moment dat u met uw snoezige meisje naar de Negenmaandenbeurs moet. Vanaf vandaag bent u ""welkom"" in de treurigste hal van Nederland, de RAI, om géén bier te zuipen met uw vrienden, géén voetbal te kijken, géén gezelligheid te ervaren, geen enkele vorm van liefde te voelen en geen blijdschap alsmede levensvreugde te proeven, maar wél om kinderwagens te kijken, sapjes en shakes te testen, roze ballonnen te aanschouwen, nog veel meer gemekker te horen 'omdat je zo afwezig bent', blikken met andere afgepeigerde mannen uit te wisselen, bakfietsen gewoon bakfietsen, vaak naar het toilet te gaan om te janken, buggy's te bevoelen, maxicosi's te mijden (lukt niet), een cursus wiegen te volgen, een masterclass van ene Linda, Jeltje of Wende te krijgen om u een betere man te maken, het woord papa te horen, de buik van een zwangere mamapop te strelen, u in te laten lichten over 'liefdevol bevallen', andere mannen hun vrouwen wél op erotische wijze te zien masseren, om te P-R-A-T-E-N, veel mooiere vrouwen te zien in veel strakkere kleding (lichtpuntje en droevig tegelijk), gezondheidsfetisjisten over je heen te laten kotsen, stomme folders of erger: stomme boekjes te lezen, alvast een knuffeltje te kopen, alle tassen te dragen en op een gegeven moment te over de grond mee te zeulen, nog veel meer onzin - kindersnuisterijen - te kopen, zelfmoordneigingen te krijgen en als het meezit na een slopende dag bij thuiskomst een kusje op de wang te krijgen omdat meer dan dat er de komende periode en alle periodes daarna er toevallig net bij inschiet. Dus, mannen, SUCCES!
