'Hulpje Epstein benaderde tenminste vijf Nederlandse vrouwen'
We worden genoemd!
Altijd goed als Nederlandse media eens flink zoeken naar de Nederlandse invalshoek, zodat Nederlandse mensen het niet-Nederlandse nieuws tot zich kunnen nemen zonder hun Nederlandse schouders op te halen. Zo had ultieme viespeuk Jeffrey Epstein een iets minder ultieme viespeuk in dienst genaamd Daniel Said, die 3000 dollar per maand kreeg en reiskosten mocht declareren om vlees te scouten. Die goorlap ging dus allerlei evenementen af, maar sprak ook gewoon op straat vrouwen en meisjes aan, en stuurde hun foto's vervolgens door naar de baas. Said deed dit jarenlang, en wat denk je, ja hoor, hij benaderde ook minstens vijf Nederlandse modellen. Eerder dook de naam van model Yfke Sturm al op, en die van Adriaan Tuiten, die toen iedereen al ruimschoots wist wat speelde bij Epstein bedelde om zijn viagra voor vrouwen te financieren. Met andere woorden, lang verhaal kort: Epstein had ook Nederlandse banden. We doen er nog toe!
Uitstekende podcast die de gorigheid van de files én de gorigheid van de huidige doofpot nog één keer uitlegt
