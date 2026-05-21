Het had weinig gescheeld of deze topper was helemaal niet doorgegaan, want de Amsterdammers vonden het een goed idee om hun stadion uit te lenen aan een Britse zanger en moesten vervolgens voor de play-offs uitwijken naar een plek waar aanvankelijk helemaal geen uitsupporters welkom waren. Groningen woest, dreigde met een boycot maar de burgemeester van Edam-Volendam bedacht zich net op tijd en zodoende kan er alsnog gevoetbald worden. Dus wat kunnen we verwachten? Voor de FC is het de kroon op een goed seizoen, een toetje zo u wil. Ze speelden een geweldige eerste seizoenshelft en een mindere tweede, maar al met al uitstekend voor een club die twee jaar geleden nog in de uitkwam in de eerste divisie (na een afgrijselijke ineenstorting in 22/23). Dan Ajax, op papier nog altijd beter maar voor wie de play-offs een schamele troostfinale is. Je kunt zelfs stellen dat moeten knokken voor de voorronde (!) van de Conference League (!) voelt als een degradatie, en dan ook nog in Volendam. Als we trainer Oscar Garcia moeten geloven (haha) zijn ze echter favoriet om het op twee na grootste Europese toernooi volgend jaar gewoon te WINNEN, dus dan worden die play-offs een makkie. In ieder geval kampen beide ploegen met de nodige vermoeidheid en blessures, je weet met play-offs nooit wie ineens boven zichzelf uitstijgt. We zullen niet zeggen voor wie, maar hoe dan ook: laat ons weer eens juichen!

Update '25 - 1-0 Ajax.

Update '57 - 2-0 Ajax.

Update '90+4 - Eindstand 2-0.