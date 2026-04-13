Het is zover, na weken van blokkade zal de Straat van Hormuz vandaag eindelijk worden geblokkeerd. Trump bevestigt nog maar eens wat het Amerikaanse CENTCOM gisteravond al verkondigde: om 16.00 uur Nederlandse tijd beginnen de Amerikanen met hun blokkade van de Straat, die juist al weken door Iran werd geblokkeerd. Elk schip dat van of naar een Iraanse haven vaart zal worden tegengehouden. Schepen die alleen passeren zullen worden doorgelaten. Simpel. Wat Iran met de passerende schepen wil doen: aanvallen. Of Iran daar daadwerkelijk toe in staat is en hoe de Amerikanen daar vervolgens weer op reageren gaan we zien. Volgens The Wall Street Journal liggen 'limited strikes' op Iran (de Amerikanen zijn nog niet weg) ook nog steeds op tafel in The Oval Office, mochten er schepen worden aangevallen. Wat overigens wél open blijft: de deur naar onderhandelingen met Iran. Spannende uren op komst dus.

In ander nieuws is VP Vance inmiddels weer geland in de VS na zijn marathononderhandeling met de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf en MinBuz Araghchi, haalt Trump verwoestend uit naar de paus die hij 'ZWAK' noemt en ondankbaar: "I don’t want a Pope who thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. If I wasn’t in the White House, Leo wouldn’t be in the Vatican." Voorts lijken de enigen die Trump tot bedaren kunnen brengen koning Willem-Alexander en Máxima. Zul je net zien dat die hem vanavond ontmoeten! Mocht het koningspaar falen dan is er gelukkig altijd nog Rob Jetten om een hartig woordje met de Amerikaanse president te spreken. Dat zal hem vast leren.

Afijn, met die laatste atoombom van een dreiging gaan we snel weer live.

Update 08:38 - In de categorie leven in een islamitische dictatuur: Iran heeft volgens persbureau AFP in 2025 minstens 1.639 mensen geëxecuteerd, wat het het hoogste aantal sinds 1989 betekent.

Update 09:18 - Om maar aan te geven dat hij ondanks zijn kritiek op paus Leo een 'man of faith' is deelt Trump een Truth van zichzelf als AI-jezus.

Update 09:27 - De IDF deelt weer boembeelden van een ondergronds Hezbollah-netwerk dat wordt gesloopt en zegt dat Bataljon 13 onder bevel van het gevechtsteam van Divisie 7 blijft opereren in Zuid-Libanon.

Update 10:10 - De Pakistaanse premier Sharif en legerchef Munir, de bemiddelaars tussen de VS en Iran, brengen naar verwachting binnen 48 uur een bezoek aan Saudi-Arabië, groot vijand van Iran, om eens te kijken hoe de vlag er daar bij hangt.

Update 10:30 - Inmiddels is het dag 45 van de door het regime opgelegde internet black-out in Iran. We hebben het over meer dan 1056 uur...

Update 11:27 - Paus Leo blijft gewoon zijn mond opentrekken tegen de Donald, zo zegt paus Leo zelf tegen Reuters.

Update 11:30 - Goh, Keir Starmer steunt Trumps blokkade van de Straat van Hormuz niet. Ondertussen in een ander stukje Common Wealth, Australië een heel nadere toon: daar zegt de defensiechef dat de marine klaar is om te worden ingezet, mocht dat nodig zijn en verzocht worden.

Update 12:09 - Macron kondigt een conferentie aan met Starmer om te kijken wat er met andere landen te doen is om de Straat van Hormuz weer veilig te krijgen. Starmer toch nog aan het werk.

Update 12:17 - Ah ja natuurlijk: het Kremlin laat weten ook best bereid te zijn het Iraanse uranium over te nemen als dat de vrede verspoedigt.

Update 13:33 - Verrassend: Netanyahu zegt de Amerikaanse blokkade in de Straat van Hormuz te steunen en zegt ook dat Israël zich momenteel op het hoogtepunt van zijn macht bevindt.

Update 13:49 - Volgens Reuters zijn er nog twee aan Iran gelinkte tankers door de Straat van Hormuz gekomen. Nu mag het nog, 16.00 uur is het FINITO.

Update 13:50 - Prachtplaat van de USS George H.W. Bush (CVN-77) die inmiddels door de Straat van Gibraltar is gevaren in is aangekomen in de wateren boven Afrika.

Update 13:55 - Het scheepsverkeer in de Straat van Hormuz lijkt de afgelopen 36 uur al weer wat meer op gang te zijn gekomen, al is de drukte nog zeker niet op het niveau van voor de oorlog.