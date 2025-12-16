achtergrond

Openbaar Ministerie NIET in hoger beroep tegen Marco Borsato

Zaak is: voorbij

Marco Borsato is definitief geen Marco B. meer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de vrijspraak van de zanger, die dus definitief niet is veroordeeld vanwege ontucht. Reuze jammer voor die rare moeder van het slachtoffer en voor John van den Heuvel, maar goed nieuws voor iedereen die geen rare dingen over rare appjes wil lezen en/of niet geïnteresseerd is in de semantische discussie of je het kopen van onderbroeken bij de Hunkemöller wel of niet 'lingerie shoppen' mag noemen. Ook fijn: u hoeft nog steeds de muziek van Marco Borsato niet te luisteren.
PERSBERICHT OM: Hierrr

@Ronaldo | 16-12-25 | 10:27

