Wij onderbreken uw VrijMiBo voor het volgende: Thijs Römer, bekend van tv, die in hoger beroep was gegaan tegen zijn gevangenisstraf van een maand voor het verleiden tot plegen van ontucht en het verwerven van kinderporno, trekt dat hoger beroep in. "Ik realiseer me dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad op de slachtoffers en dat hier maar één persoon verantwoordelijk is: ik zelf. Dit inzicht heb ik niet goed kenbaar kunnen maken tijdens de zitting afgelopen zomer (zeg dat wel, GS). De oprechtheid en de waarde van dit besef kan ik nu alleen 'bewijzen' door de rechtbank-straf te aanvaarden en dus nier door te gaan met het door mij ingestelde hoger beroep. Hiermee hoop ik rust te brengen in het leven van alle betrokkenen." Lees: iemand heeft Thijs Römer eindelijk kunnen overtuigen van het feit dat als hij wat er ook maar over is van zijn reputatie wil redden, hij beter berouw kan tonen in plaats van in een kansloos hoger beroep proberen keihard bewezen feiten te ontkennen. Het OM is overigens ook in hoger beroep gegaan, het is nog niet bekend of dat nu ook wordt ingetrokken.