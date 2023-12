Daar zitten ze weer: de zeven jongens (inmiddels mannen, maar alleen qua leeftijd) die ervoor zorgden dat Carlo Heuvelman niet langer onder ons is. Sanil Boughlalah, Hein Busschers, Mees Telkamp, Kaan Birinci, Stan Franken, Lukas Onrust en Daan van Stapele gingen op een geweldstour over de boulevard van Mallorca en werden daarvoor eerder veroordeeld tot celstraffen variërend van 12 maanden (Stan) tot 7 jaar (Sanil), maar vonden zichzelf extreem zielig en gingen in hoger beroep. Dat betekent dat de nabestaanden van Carlo het juridische hoofdstuk van dit gitzwarte verhaal nog steeds niet kunnen sluiten en nogmaals door het hele proces moeten. De """verdachten""" konden ondertussen in afwachting van dit hoger beroep vrij rondbanjeren alsof er niets gebeurd is, behalve doodstrapper Sanil die nog achter tralies zit en daar praktijkervaring opdoet voor zijn studie rechtspsychologie. Of de straffen tegen het gewelddadige tuig blijven staan is allerminst zeker. Het mysterie rond de bloedsporen op de Nikes van Sanil zijn blijkbaar nog steeds niet opgelost en het DNA van Carlo op hetzelfde schoeisel blijft het belangrijkste bewijs. De verdediging gaat er ongetwijfeld alles aan doen om het aannemelijk te maken dat het DNA daar niet via een doodtrap belandde. We zouden meer duidelijkheid over de noodlottige avond kunnen krijgen als één van de jongens eindelijk zijn muil opentrekt en eerlijk verklaart wat er is voorgevallen, maar tot nu toe lijken deze clowns van het geweldcircus daar te laf voor. Ze verschuilen zich achter hun kameraden en zwijgen liever dan dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. We gaan zien of één van deze treurneuzen nog een geweten blijkt te hebben en hoe zielig ze zichzelf deze keer vinden. Meelezen kan bij tante Saskia en we updaten de belangrijkste ontwikkelingen hieronder.

UPDATE: Voor in de agenda: de uitspraak volgt op 14 maart.

UPDATE: Geen plotselinge gewetenswroeging. De jongens gaan niet meer vertellen dan ze al deden.