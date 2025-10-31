Ja vakbonden bestaan spijtig genoeg nog maar er is GOED NIEUWS: het aantal leden is voor het duizendste jaar op rij gedaald, dit keer met 15.000 ten opzichte van 2023, waarmee het totaal aantal leden naar 1,4 miljoen zakt, het laagste aantal sinds 1962. Verheugd lazen wij het bericht, alleen stond er in de kleine lettertjes iets wat ons ronduit verontrust: het aantal jonge vakbondsleden (onder de 45 jaar (jong (haha))) is juist GESTEGEN, net als het aantal vrouwelijke leden. Dat zijn er volgens het CBS nu respectievelijk 422 duizend en 558 duizend. En daar krijgen die smotsige vakbondsbestuurders van FNV en CNV meteen praatjes van over een stralende toekomst, hoop en wat niet al. Terwijl het met minder vakbondsleden juist zoveel beter ging in Nederland, en zelfs in de wereld.

Feit: in 1962 leefde John F. Kennedy nog, bestond Rob Jetten niet, reden de treinen op tijd, werden uw pakketjes gewoon bezorgd en niet in de portiek gedumpt, stroomde er schoon water uit de kraan en mochten FvD en PVV wel meedoen met vakbondsdebatten. Ziet u het verband? Dat maakt vandaag deels een feestdag, deels een dag van bezinning; hoeveel vakbondsleden kunnen we in de toekomst aan als land? Want hoe meer vakbondsleden, des te ondraaglijker het leven.