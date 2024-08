Pushmelding van het jaar hedenochtend bij het AD: 'Eerder stoppen met werken vooral weggelegd voor hoge inkomens'. Nou jaaaaa zeg wat een enorme verrassing we vielen pardoes van ons paard. Zeggen ze nou dat mensen met lage inkomens niet de middelen hebben om te sparen voor een vervroegd pensioen?? Een Ferrari op de oprit vooral weggelegd voor hoge inkomens?! NAF paint it clear hoeflak polish voor het onderhouden van paardenhoeven vooral weggelegd voor mensen met een paard?!?! Ernie Ball Regular Slinky 010 gitaarsnaren vooral gekocht door mensen met een gitaar? Voordeelpakken TENA Lady Maxi ProSkin vooral gebruikt door vrouwen?? Italiaanstalige boeken vooral weggelegd voor mensen die Italiaans kunnen?? Calgon 4 in 1 Powerballblokjes vooral weggelegd voor mensen mét een afwasmachine? HUH???