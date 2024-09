Wat is een zwaar beroep? Je weet het niet. SRV-man in Bloemendaal? Bibliothecaresse in Vlissingen? BOA in Ter Apel? Burgemeester te 010? Sekswerker (m) in Kanaleneiland? Volkszanger in Het Land van Hazes? Columniste bij de Volkskrant? Politieman in de Randstad (foto)? Voorzitter van de Tweede Kamer? Steigerbouwer bij 8 Beaufort? Visserman in een zee van windmolens? Coach in Amsterdam-Zuid? Onderwijzeres in Amsterdam-West? Blogger in Amsterdam-Noord? Boer in de Lutkemeer? Secretaresse van Bert Huisjes? Hetero-verslaggever bij het Eurovisie Songfestival? Spits bij Ajax? Mensensmokkelaar bij D66? Ruignek op een booreiland? Autoverkoper bij Broekhuis? JE WEET HET NIET. Stratenmaker dan misschien? Ja kom nou, dat is zittend werk.