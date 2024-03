Het pensioen is nog ver weg en doorwerken tot ons zeventigste duurt al helemaal te lang. Veel te lang. Tweederde van de werknemers denkt het niet eens te redden. Dat kan komen omdat ze de stagiaires hebben afgeblaft of op andere manieren hun handen niet thuis konden houden op de werkvloer. Maar waarschijnlijk bent u op een gegeven moment gewoon op. Leeg. Kapot. Gesloopt door de baas die altijd alles sneller en efficiënter wil. Chronisch uitgeknepen voor de aandeelhouders en over de kling gejaagd omdat ieder project cruciaal is en iedere deadline van levensbelang lijkt, maar het aannemen van voldoende personeel nooit een prioriteit blijkt. Of u werkt met uw handen, a.k.a. u heeft wel nut voor de maatschappij, en dan zijn uw rug en knieën al gesloopt rond uw vijftigste en dan moet u nog twintig jaar. Of u werkt in de zorg en loopt de benen uit uw lijf, ervaart steeds meer agressie van patiënten en krijgt enkel een laf applaus als beloning. Hoe dan ook: 57 procent van de Nederlanders vindt dat hij/zij een zwaar beroep heeft en tweederde van jullie zegt het niet te gaan halen om tot het zeventigste levensjaar in de ketenen van de baas rond te lopen. Daar kunt u verder weinig aan doen, want 62 procent van de ondervraagden kan het financieel niet veroorloven om eerder te stoppen. De kans is dus groot dat ook u hem gewoon moet uitzitten, maar nu weet u tenminste dat u niet de enige bent in dit treurige arbeidsschuitje. Fijne werkdag verder!