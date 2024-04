Neehee, hij is niet dood, de Don Quichot van de auteursrechten hangt enkel zijn sabel aan de wilgen vanwege zijn pensioen. De meest analoge man in een digitale wereld staakt daarmee zijn verwoede strijd tegen de vooruitgang. Het hoofd van de Brein-maffia had de man kunnen zijn die de prehistorische wetgeving rond auteursrechten herschreef voor een nieuw tijdperk of de man die de antieke mediabedrijven begeleidde op hun pad in een spannende nieuwe wereld, maar in plaats daarvan liet hij zich simpelweg voor het karretje van de starre platenbazen en filmstudio's spannen in een kansloze oorlog tegen iedere vorm van digitale vernieuwing. Een gevecht tegen piratenschepen dat het merk Tim Kuik vanuit zijn kleine roeibootje nooit won, maar dat enkel zijn belang verloor nadat ook de labels en studio's eindelijk inzagen dat een klantvriendelijk digitaal alternatief (in dit geval streaming) de oplossing was voor het hele probleem. Desalniettemin bleef Kuik tot vandaag doorstrijden (en verliezen) als de Japanse soldaat die weigerde te geloven dat de oorlog voorbij was. En nu stapt Kuik op en blijven wij met de thuiskopievergoeding als aandenken achter. Dus voor een laatste keer: fuck Tim Kuik en geniet van je pensioen.