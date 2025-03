ANP PHOTO CAPTION: Nederland, Rotterdam, 15 januari 2013, Verslaggever Gerri Eickhof van het NOS jounaal doet live verslag van het verkeer en het winterweer. De sneeuw die in een groot deel van het land is gevallen, heeft geleid tot de drukste spits ooit. Volgens de ANWB stond er op het hoogtepunt meer dan duizend kilometer file.

GeenStijl was er toen ook bij. Wij schreven op die gedenkwaardige dag: GERRI VAN DE NOS IS WAARLIJK OPGESTEGEN en we maakten een ROFLOL GIFJE over Gerri die aan het wegvliegen was. Fakenieuws natuurlijk, want die dag is vandaag. Eickhof heeft vandaag een olifant van een IM in de Volkskrant (niet klikken, alleen maar racisme-gelul), beter knipt u voor 1 x de NPO aan voor Gerri's final words & mic drop. Doei.