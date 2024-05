Goedemorgen Nederland! Het is vandaag 13 mei, dat is twee dagen voor 15 mei, de datum dat de FINALEWEEK van de formatie echt echt echt voorbij is. En het gaat uitstekend. Er is al een premierskandidaat, er al is al het strengste toelatingsregime OOIT en dan hebben de informateurs ook nog zaterdag laten weten dat ze 'iets optimistischer' zijn. Wat wil je nog meer? Nog even de puntjes op de I PM zetten en er is een akkoord. Eigenlijk is het enige wat nog roet in het eten kan gooien een 'incident' met een cameravrouw. Of man, natuurlijk. Onderhandelen vanaf 10:00 uur, garantie tot de (draai)deur.