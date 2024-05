Voorwaar een finaleweekend. In het formatiekwartier gaan ze de hele dag door maar zondag niet. Dijkgraaf mag niet van De Grote Formateur in de Wolken en Caroline van der Plas viert Moederdag dus vandaag meters maken want deadline woensdag 15 mei. Plus: Geert Wilders heeft zijn premierskandidaat gesproken en hij of zij heeft JA gezegd. WIE?

1. Peter-Paul Verbeek

2. Frederieke Leeflang

3. Ismail Haniya

4. Funda Sahla

5. Joost Klein

6. 'Een antropoloog'

7. John Karelse

8. Femke Halsema

9. Dinges, hoe heet 'ie