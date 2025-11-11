achtergrond

Knakker schopt zijn halfverlamde en rolstoelgebonden moeder in elkaar, mag in De Telegraaf vertellen dat het iedereen kan overkomen

Foto: iemand die volgens knakker door mogelijke zoon het ziekenhuis in geschopt zou kunnen worden

Okee laten we er hier nog een paar van proberen: omdat ik als iemand een mandarijn eet in de tram eigenlijk dat ding uit zijn handen wil rukken en mijn handen om zijn keel wil vouwen en dan knijpen tot er schuim uit zijn smoel komt, kan dat iedereen overkomen. Omdat ik de hele dag broodjes döner en zakken Hamka's en bolletjes buffelmozzarella en energy drinks en eetlepels mayo naar binnen schuif, kan iedereen een moddervet blubberkind worden. Omdat ik categorisch weiger op te ruimen, kan iedereens huis een teringzooi worden. Omdat ik als ik een slechte recensie krijg reageer met een essay van 15 duizend woorden over waarom recensenten ongelijk hebben en gemeen zijn en lelijk en ik geweldig ben, kan iedereen dat overkomen. Omdat ik mijn pleegkind in kooien stopte, aan een hondenketting legde en peuken op haar gooide, kan iedereen dat overkomen. Omdat ik mijn vrouw meteen met vlakke hand in haar gezicht mep zodra ze (met gekmakend oog voor detail) begint samen te vatten hoe haar dag was, kan iedereen zich schuldig maken aan huiselijk geweld. Omdat ik mijn nogal geschifte particuliere problemen dolgraag veralgemeniseer in krantenartikelen, mag vanaf nu iedereen dat doen.

Okee Twan

Tags: moedermepper, telegraaf, mantelzorg
@Schots, scheef | 11-11-25 | 11:30 | 87 reacties

