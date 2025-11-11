achtergrond

DAG 3. Verdediging van horrorduo Johnny van den Bosch en Daisy Wijers aan het woord

De Grote Goedpraatshow in de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje

En dan gaan we nu voor de derde en laatste dag verder met de rechtszaak tegen horrorclowns Johnny van den Bosch en Daisy Wijers (beiden 39) uit Vlaardingen, die hun pleegkinderen en één pleegmeisje in het bijzonder vernederden, sloegen, mishandelden, als vuil behandelden, in kooien stopten, aan een hondenketting legden, met peuken bekogelden en nog veel meer krankzinnige crack. Dat hoorde u allemaal al tijdens dag 1 en dag 2. De eis is elf jaar + tbs met dwangverpleging; vandaag komt de verdediging aan het woord om krom te praten wat krom is. Wat maakt het allemaal ook nog uit, geen straf is hoog genoeg. Moge ze rotten in de hel. Aan een hondenriem. Later meer.
Update 09.35 - Eerst de advocaat van Daisy. We zien nu al drie takes om Daisy vrij te pleiten van het dramatische geweld: het is niet de schuld van Daisy, maar de schuld van 1) instellingen, 2) het pleegmeisje zelf, 3) Johnny

@Mosterd | 11-11-25 | 09:30

