Dag 2. Gruwelijke zaak tegen kindermishandelaars Johnny van den Bosch en Daisy Wijers

Weet u

Gisteren dag 1 met gruwelijke details in 'de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje', vandaag dag 2. En u moet het ons maar niet euvel duiden, wij laten die details even voor wat ze zijn en verwijzen u gemakshalve naar professional Saskia Belleman, die er weer bij is. Zij wel. Hier houden we het bij een eventuele eis. Maar iedereen die gisteren ook maar een glimp van de details heeft opgevangen weet: geen straf is hoog genoeg.

Reaguursels

