Daisy Wijers en Johnny van den Bosch zijn pleegouders die pleegkinderen op de meest weerzinwekkende manieren mishandelden en van het laagste soort mens dat er rondloopt op deze aardkloot. Vandaag staan ze weer voor de rechter vanwege hun horrordaden tegen onder anderen het 'Vlaardingse pleegmeisje', dat nooit meer een normaal leven zal kunnen leiden omdat Daisy en John haar opsloten in een kooi, waar zij meer dood dan levend uitkwam. Instanties deden niks, zo vertelde haar moeder in een hartverscheurend interview met de T. Althans, in eerste instantie sloopten ze de moeder en plaatsten haar kind dus bij die twee gekken, waarvan de mannelijke gek het tijdens een eerdere zitting nog waagde te reppen van 'een eenzijdig beeld' over hem. Vandaag zullen nog meer gruwelijke details over de mishandelingen van het pleegmeisje, haar zusje en twee Syrische broertjes (moesten in een hondenhok slapen) worden besproken en voor wie daar zin in heeft hieronder het liveblog. Saskia Belleman is er weer bij dus flink F5'en.

Update 09:45 - Het eerste monster, Johnny van den Bosch, is gearriveerd.

Update 10:00 - Johnny en Daisy sloegen het pleegmeisje op de benen, brachten haar botbreuken en hersenletsel toe volgens het OM.

Update 10:04 - Meteen een overload aan eerder genoemde gruwelijkheden: Pleegmeisje werd aan armen en benen vastgebonden aan een meubel, haar deur bleef op slot, ze mocht niet naar de wc en werd in een kooi met stroomdraden gestopt...

Update 10:06 - "Het jongere zusje werd ook mishandeld. Haar haren werden afgeschoren, ze werd aan 1 arm opgetild en ze werd gedwongen om naakt in een emmer met urine en poep te staan."

Update 10:07 - De twee Syrische broertjes werden mishandeld en bekogeld met brandende sigarettenpeuken en een kruk. Daarnaast moesten ze schaars gekleed het hondenhok in.

Update 10:10 - De zaak wordt uitgebreid behandeld, uiteraard, daarom zullen morgen pas de deskundigen van het Pieter Baan Centrum, het requisitoir en de strafeis van het OM aan bod komen.