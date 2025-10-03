achtergrond

Mishandelend monster Johnny van den Bosch: 'Jammer dat er een eenzijdig beeld is van mij'

Een eenzijdig beeld van een mishandelende en folterende idioot? HUH?

En dan nu even allemaal medelijden hebben met John van den Bosch, de compleet vercrackte idioot die samen met zijn mede-gek Daisy Wijers pleegkinderen op gruwelijke wijze mishandelde en voor het leven tekende. De details waren al ziek ('Het 10-jarige pleegmeisje uit Vlaardingen zou in een zelfgemaakte kooi en bevestigd aan stroomdraden zijn vastgehouden. (...) Daarnaast zouden de pleegouders de deurklink uit de deur van de kamer van het meisje hebben verwijderd. Het slachtoffertje zou ook nauwelijks gebruik hebben mogen maken van het toilet, zo vertellen de insiders.') en blijken ook tijdens de inleidende zitting ziek. Het leven van het pleegmeisje is compleet naar de knoppen geholpen en een ander pleegkind, een negenjarig ventje uit Syrië, werd opgesloten in een hondenhok en bekogeld met sigaretten. John en Daisy zijn door het PBC afgetest als turbodebiel: Daisy heeft een 'ernstige complexe persoonlijkheidsstoornis met borderline trekken' en is 'verminderd toerekeningsvatbaar', Johnny heeft een 'persoonlijkheidsstoornis' met 'agressieproblemen' en aanpassingsproblemen. De compleet achterlijke idioot Johnny: "Ik vind het jammer dat er een eenzijdig beeld is van mij." Eenzijdig beeld. Joe!

Tags: john van den bosch, daisy wijers, vlaardingen, pleegmeisje
@Mosterd | 03-10-25 | 12:00 | 119 reacties

