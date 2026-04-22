Liveblog oorlog Iran. Vance en Ghalibaf niet naar Pakistan, Trump verlengt wapenstilstand, Iran heeft nog niet gereageerd maar vertrouwt het niet
Welkom in Liveblog 92 waar nog geen wereldvrede maar wel een een Amerikaanse unilaterale verlenging van de wapenstilstand uitgebroken is. Liveblog 91 las u hier.
Trumps stemming 2 en 5 uur geleden
Nou u kent de mop van de Amerikaanse en Iraanse delegaties in Pakistan ze kwamen niet. Wat desondanks wel kwam: Trumps verlenging van de wapenstilstand, zonder dat Iran hier iets wezenlijks voor gedaan heeft. Dus het zal u niet verbazen: Iran vertrouwt het niet. Adviseur Mehdi Mohammadi van de Iraanse parlementsvoorzitter en eventjes de facto Iraanse leider Mohammed Ghalibaf schreef op Twitter: "Extending the ceasefire by Trump has no meaning. The losing side cannot dictate terms. Continuing the blockade is no different from bombing and must be met with a military response. Moreover, any extension of the ceasefire by Trump is certainly a way to buy time for a surprise attack. Now is the time for Iran to take the initiative." Tijd kopen voor een verrassingsaanval is natuurlijk wel exact wat Trump deed in de weken die voorafgingen aan de oorlog, en we mogen hopen dat Mohammadi gelijk heeft en de oorlog binnenkort gewoon keurig hervat wordt, al begint het onwaarschijnlijk te voelen. Maar dat voelde de oorlog als zodanig eerst ook, dus ja. Afijn, we gaan maar weer eens tankers turven en LIVE.
Update 08:32 - De Iraanse VN-gezant volhardt dat Iran pas deelneemt aan onderhandelingen als Amerika de blokkade voor Iraanse schepen in Hormuz opheft.
Update 08:49 - Toch niet irrelevant, de VS trekt $75 MILJARD voor de drone- en contra-drone-industrie en de grootste militaire budget-allocatie ooit. Bloomberg schrijft: "The Pentagon’s largest-ever budget request earmarks $75 billion for drones and technologies to counter them, mainly for a massive increase for a little-known office working with US commandos to test and evaluate various systems, according to defense officials. The drone-funding proposal includes $54.6 billion for the Defense Autonomous Working Group, or DAWG, from just $225.9 million this year. That would appear to be the largest single year-over-year boost of any defense program or office, meaning it’s likely to draw particular congressional and public scrutiny in an already eye-catching $1.5 trillion request that’s 42% larger than this year’s budget." Levarged Turbo Long op Anduril & Co!
CENTCOM blijft onverminderd klaar
U.S. Central Command forces remain ready... pic.twitter.com/ddkfNDQ6k7— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 21, 2026
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Trump verlengt staakt-het-vuren
Welkom in liveblog 91 waar de wereldvrede nog altijd niet uitgebroken is, liveblog 90 las u hier.
Iran: "HELE STRAAT VAN HORMUZ OPEN VOOR ALLE COMMERCIËLE SCHEEPVAART"
Beweging in liveblog 87, het vorige liveblog (86) teruglezen kan hier
Liveblog oorlog Iran. Libanese leger: 'Israël schond wapenstilstand na middernacht', USS Abraham Lincoln voegt zich bij blokkade Hormuz
Liveblog 86 alweer, wereldvrede uitgebroken voordat we de 100 bereiken? Liveblog 85 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Staakt-het-vuren van 10 dagen tussen Israël en Libanon'
Welkom bij liveblog 85, nummer 84 las u HIER
Liveblog oorlog Iran. Straat van Hormuz GEBLOKKEERD door de VS, koningspaar vanavond in Washington DC
Welkom bij liveblog 81, het vorige liveblog zag u hier
Liveblog oorlog Iran. Amerikaanse blokkade Straat van Hormuz begint 16.00 uur, Trump haalt uit naar 'zwakke' paus Leo
Liveblog 80 alweer, nummer 79 teruglezen kan hier