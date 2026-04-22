Welkom in Liveblog 92 waar nog geen wereldvrede maar wel een een Amerikaanse unilaterale verlenging van de wapenstilstand uitgebroken is. Liveblog 91 las u hier .

Nou u kent de mop van de Amerikaanse en Iraanse delegaties in Pakistan ze kwamen niet. Wat desondanks wel kwam: Trumps verlenging van de wapenstilstand, zonder dat Iran hier iets wezenlijks voor gedaan heeft. Dus het zal u niet verbazen: Iran vertrouwt het niet. Adviseur Mehdi Mohammadi van de Iraanse parlementsvoorzitter en eventjes de facto Iraanse leider Mohammed Ghalibaf schreef op Twitter: "Extending the ceasefire by Trump has no meaning. The losing side cannot dictate terms. Continuing the blockade is no different from bombing and must be met with a military response. Moreover, any extension of the ceasefire by Trump is certainly a way to buy time for a surprise attack. Now is the time for Iran to take the initiative." Tijd kopen voor een verrassingsaanval is natuurlijk wel exact wat Trump deed in de weken die voorafgingen aan de oorlog, en we mogen hopen dat Mohammadi gelijk heeft en de oorlog binnenkort gewoon keurig hervat wordt, al begint het onwaarschijnlijk te voelen. Maar dat voelde de oorlog als zodanig eerst ook, dus ja. Afijn, we gaan maar weer eens tankers turven en LIVE.

Update 08:32 - De Iraanse VN-gezant volhardt dat Iran pas deelneemt aan onderhandelingen als Amerika de blokkade voor Iraanse schepen in Hormuz opheft.

Update 08:49 - Toch niet irrelevant, de VS trekt $75 MILJARD voor de drone- en contra-drone-industrie en de grootste militaire budget-allocatie ooit. Bloomberg schrijft: "The Pentagon’s largest-ever budget request earmarks $75 billion for drones and technologies to counter them, mainly for a massive increase for a little-known office working with US commandos to test and evaluate various systems, according to defense officials. The drone-funding proposal includes $54.6 billion for the Defense Autonomous Working Group, or DAWG, from just $225.9 million this year. That would appear to be the largest single year-over-year boost of any defense program or office, meaning it’s likely to draw particular congressional and public scrutiny in an already eye-catching $1.5 trillion request that’s 42% larger than this year’s budget." Levarged Turbo Long op Anduril & Co!