Oke ff inzoomen op een bizar momentje in de aaneenschakeling van bizarre momenten die we het presidentschap van Donald Trump noemen. Gisteren stond de leider van de vrije wereld ineens twee zakken McDonald's aan te nemen bij zijn ovale kantoor, uit handen van een aandoenlijk vrouwtje die het voer bezorgde namens DoorDash. Allemaal duidelijk geënsceneerd in het kader van Trumps 'No Tax on Tips'-lijn, wat weer een onderdeel is van Trumps Big Beautiful Bill. Om het propagandamomentje soepel te laten verlopen stond uiteraard niet de eerste de beste bezorger bij het Witte Huis, wellicht omdat DoorDash-bezorgers bovengemiddeld vaak sociaal uitgedaagde sjompies zijn en het juist de sociaal uitgedaagde sjompies zijn die bovengemiddeld vaak Trump voor z'n flikker willen schieten, dus vlogen ze een bekend uithangbord in. Sharon Simmons, daadwerkelijk DoorDash-maaltijdbezorger in Arkensas, verscheen al eens voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden om als ervaringsdeskundige te getuigen voor No Tax on Tips en de Big Beautiful Bill. Dus tja, niet per se, zoals bovenstaande viral tweet beweert, EEN ACTRICE. Die zie je dan weer veel bij schietpartijen! Mevrouw Simmons kreeg trouwens wel ff 100 dollar fooi van de vredespresident, dus betaald is ze in ieder geval wel. Weet u trouwens welke actrice ook de tip van Donald Trump kreeg??