Al dan niet gamechanger in de strijd om het Witte Huis: Donald Trump is vanavond schuldig bevonden in de historische eerste strafzaak (waar het er soms verhit aan toe gaat) tegen een voormalige Amerikaanse president. Hij staat in New York terecht om vermeende strafbare feiten na een zwijggeldbetaling aan pornoster Stormy Daniels.

Update 23:19 - Trump na het verlaten van de rechtszaal: "Dit is een RIGGED TRIAL (-) Ik ben een onschuldig man. (-) The country has gone to hell. (-) We rekenen af op verkiezingsdag."

