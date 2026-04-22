Sorry voor deze mega gore ANP-foto maar we kunnen weer iets toevoegen aan het lijstje met De Echte Prijs van de oorlog in Iran. Na het tanken en de botsauto's is straks ook NEUQ0N niet meer te betalen. Niet als je van plan bent dit te doen met een rubbertje/kapotje/latex piemelsok//kledderpuut/poesjehoesje. Het Midden-Oosten is onveilig, maar in de Straat van Hormuz liggen wel schepen vol condooms die onze wipjes veilig zouden moeten houden. Volgens een grote fabrikant gaat de prijs voor verantwoord vrijen door de oorlog met wel 30 procent omhoog. Binnen de kortste keren is het voor de gewone man niet meer te betalen en zullen we moeten grijpen naar noodoplossingen, maar welke??