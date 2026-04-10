Tot nu toe kon het ons allemaal redelijk aan onze respectievelijke reet roesten met Trump, de naar de hel geknalde olieraffinaderijen en de Straat van Hormuz. Nu heeft RTV Noord echter een redacteur naar de kermis in Meerstad gestuurd en die ontdekte iets waar we van schrikken. De BOTSAUTO'S zijn in GEVAAR. Kermisondernemers trekken van stad naar stad en zijn voor de stroomvoorziening vaak afhankelijk van agreggaten dus DAT LOOPT IN DE CENTEN. Zoals kermisondernemer Martin Hulzebos zegt: 'Dan bestaat het risico dat een ritje in de botsauto te duur wordt voor sommigen.' Onze favoriete plek om met tokkies te knokken VERDWIJNT. De zweefmolen wordt voor de HAPPY FEW. Het eendjes vissen wordt VOOR DE ELITE. Stop de oorlog NU. Trump, willig alle eisen van Iran ONMIDDELLIJK in. Stop de genocide. Red de botsauto's.

