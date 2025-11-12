Nou, dat is leuk. Hans Wijers wordt informateur namens D66. Wijers deed ooit Economische Zaken in het eerste Paarse kabinet en aangezien alle ellende eigenlijk daar begonnen is, heeft het natuurlijk wel iets om zo'n man doodleuk nog een keer Den Haag in te takelen. Namens het CDA wordt Sybrand Buma losgebeiteld van Mount Rushmore Leeuwarden. Beide partijen werken eerst de komende drie weken aan een gezamenlijk visiedocument, dat als werktitel "Een positieve agenda" heeft meegekregen. Nou, iedereen die weleens een scrumsessie heeft bijgewoond of een soortgelijke martelmethode uit het moderne bedrijfsleven heeft moeten ondergaan weet dan wel hoe laat het is. Wat die herrie is? Het luchtfietsalarm, dames en heren, wen er maar aan.