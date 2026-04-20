Het is helemaal niet leuk (en niet nodig) te wachten op officiële aankondigingen van een kabinet-Boeien, want het lekt toch altijd uit, omdat iedereen van media tot politiek bij elkaar op schoot zit, en iedereen ligt bij elkaar in bed. De T. krijgt dit en de NOS krijgt dat en het AD krijgt zus en de Volkskrant krijgt zo en nu weten we dus al dat het IRANMAATREGELENPAKKET zal gaan over: een hogere reiskostenvergoeding voor werknemers, halvering motorrijtuigenbelasting grijze kentekens, motorrijtuigenbelasting vrachtwagens naar 0 procent + hier en daar een boel groene subsidie. Dat wist u al want dat was al uitgelekt, maar omdat 1 miljard euro niet bij Eelco Heinen op de rug groeit is nu ook uitgelekt wat duurder zal worden om die andere dingen goedkoper te maken. Voor niets komt immers de zon op, maar het kijken naar die zonsopgang met een pilsje in uw vuist kost straks nog meer dan niets: alcohol duurder, startersaftrek afgeschaft, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek versoberd. Lang verhaal kort: peut nog steeds teringduur en voorts heel erg boos over duurdere alcohol.