Slecht nieuws voor alle cryptoboys, meisjes die beroemd zijn geworden door hun billen op hun Instagram, meisjes die beroemd zijn geworden door hun borsten op Instagram, meisjes die beroemd zijn door hun make-up op Instagram, jongens die beroemd zijn geworden door hun sixpack op Instagram, voetballers, oud-Formule 1 coureurs, andere proleten, halve zolen, Najib Amhali, tuigvloggers, mensen die niet weten waar ze op vakantie moeten gaan en dus maar naar Dubai gaan, Gordon (oh nee alweer terug helaas), hele criminelen, halve criminelen, kwartcriminelen, criminelen die in kwartjes handelen, Extinction Rebellion activisten die naar de rechter zijn gestapt tegen een gebiedsverbod op Schiphol en andere lieve leuke mensen die regelmatig naar het Midden-Oosten moeten vliegen, maar KLM vliegt "tot nader order" niet meer naar Iran, Israël, Irak en diverse Golfstaten. Iets met sneeuw geopolitiek enzo.