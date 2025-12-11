achtergrond

BEELD. Skydiver knalt met parachute tegen vliegtuigvleugel en OVERLEEFT

Niet eens AI!

Oké even een heel grote WOW bij een MAJOR incident uit september waarvan de beelden nu zijn vrijgegeven door de ASTB (Australian Transport Safety Bureau). Op het moment dat een Australische skydiver denkt een lekker stukkie te gaan skydiven knalt zijn reserveparachute open, wordt hij met een enorme zwieper uit het vliegtuig gezogen en komt-ie vast te zitten aan de vleugel. Voorts werd diven dus even blijven (hangen) en nam zijn droomvlucht een bizarre wending. Wij weten niet hoe het met u zit maar hoewel dit bij ons toevallig nooit gebeurt bezorgen alleen de beelden ons al een goedgevulde onderbroek. Wonderwel wist deze waaghals zich los te snijden en zo goed als ongedeerd weer met beide benen op aarde te landen. Nee maar echt hartstikke leuk, gezellig en ongevaarlijk verder, skydiven. Moet u ook eens proberen!

@Dorbeck | 11-12-25 | 14:45 | 41 reacties

