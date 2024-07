Wat je bij Amsterdam weleens vergeet is dat het meer is dan twee met hotels volgebouwde dure vakjes op een Monopolybord: er gaat een gigantische bureaucratische hel schuil achter de façade, omdat sommige mensen daadwerkelijk denken dat die stad bedoeld is om in te wonen. De gemeente Amsterdam naait alle burgers in de muil met allerlei klimaatmilieumaatregelen (dieselbusjes sofort raus, windmolens voor de neus, bootjes verboden, enz. enz.) en dat schreeuwen ze dolgraag van de daken, maar uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat de Amsterdamse ambtenaren helemaal verzot zijn op het vliegtuig. Zelfs voor snoepreisjes naar Londen en Brussel - waar je met de trein vanaf Amsterdam CS nog sneller bent - geilen de gemeenteambtenaren van Amsterdam op het vliegtuig. En maar burgertjes pesten met betuttelende maatregelen en belerende duurzaamheidscrack. Dan heeft de gemeente ook nog eens 'een naheffing van zo'n 62.000 euro gekregen van de Belastingdienst vanwege fouten bij de administratie van het privégebruik van de dienstauto door burgemeester Halsema'. Dan worden er bejaarden het leven uit gemept door woningovervallers, nemen Toeterturken de pleinen over, is er geen woning te krijgen, zijn er vrijwel dagelijks explosies en ligt de stad vol afval - MAAR NU IS DE OPLOSSING DAAR.

"We reageren niet meer op X vanwege de vele haatdragende uitingen op dit platform."