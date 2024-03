Het is feest in de tent van Goes tot Purmerend want het is vandaag LANDELIJKE VLINDERDAG. U kent ze allemaal wel. De dagpauwoog, enne, de titiaan. Of de gentiaan, of hoe heet-ie. Voelt toch een beetje als Nationale Kerstbomendag op 7 juli en Nationale Strandhangdag op 17 januari. We hebben hier op GSHQ iemand die BANG is voor vlinders. Komt er weer zo'n dagpauwoog aan. Helemaal bang op z'n stoel. Wij lachen. Welnu, heb maar eens lekkere seks met Samantha, of maak een lekker ontbijtje voor haar, allemaal ter ere van de dagpauwoog en de titiaan en al die andere vliegende vlerken.