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LOL. Diesel- en benzinereis goedkoper dan stekkerreis

Ga elektrisch rijden zeiden ze, dat is goedkoper zeiden ze

FOTO: Een spekkoper uit het verhaal

dieselbak

Zul je AL-TIJD zien. Wordt iedereen en z'n rijbewijsloze moeder Ursula jarenlang aangespoord over te stappen op een laadbak omdat dat goedkoper, écht goedkoper zou worden, blijkt dat helemaal niet goedkoper, écht goedkoper te zijn geworden. De ANWB deed onderzoek naar de prijzen van diesel, benzine en laden (tanken in Nederland blijkt het duurst jeej!) en zag dat rijden op diesel en benzine in de meeste landen goedkoper is dan elektrisch rijden. En dat terwijl diesel en benzine dus al totaal niet meer te betalen zijn door het kabinet-Jetten en de ayatollahtol (goed, en de Trumppoetpech). Bovendien kost tanken ook nog eens veel minder tijd, en ook tijd is geld dus tel uit die winst. Die elektrowagens zijn dan misschien stuk voor stuk pareltjes van pracht maar wij gebruiken voor onze bedrijfsreisjes gewoon lekker de GeenStijl-dieselbus. Je komt er de roze stad Amsterdam niet mee in, maar wij gaan wat reisjes betreft toch veel liever naar Klein Amsterdam (Benidorm).

Meer hoeft u niet te weten

anwb onderzoek
Tags: elektrische auto, auto, benzine, diesel, laadpaal
@Dorbeck | 13-07-26 | 18:30 | 223 reacties

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