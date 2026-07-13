CENTCOM schreef 3 uur geleden het volgende: "Op 12 juli voerde CENTCOM een nieuwe reeks offensieve aanvallen uit op Iran. Hierbij werden met precisiewapens tientallen doelen op meerdere locaties geraakt, met als doel het vermogen van Iran te ondermijnen om aanvallen te blijven uitvoeren op de internationale scheepvaart in de Straat van Hormuz. Strijdkrachten van CENTCOM vielen Iraanse militaire luchtverdedigingssystemen, kustradarinstallaties, raket- en dronecapaciteiten en kleine vaartuigen aan. Hierbij werden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, marineschepen, lucht-zelfmoorddrones en – voor het eerst – zee-zelfmoorddrones ingezet."

Opmerkelijk, CENTCOM spreekt hier opnieuw van "offensieve aanvallen". Dat deed het op 8 juli voor het eerst, daarvoor werd er (op 11 juni voor het laatst) steeds gesproken van "defensieve aanvallen". Kortom, sinds Trump het nieuwe Iraanse leiderschap weer "SCUM" vindt, is de taal aanvallend.

De IRGC claimt ondertussen dat het aanvallen heeft uitgevoerd op "de Prince Hassan-vliegbasis in Jordanië, een Amerikaans militair commandocentrum voor drones in Bahrein en vliegbases waaronder Ali Al Salem in Koeweit." Jordanië zegt dat het vier Iraanse raketten neergeschoten heeft en ook Koeweit zegt dat de luchtverdediging actief is, al noemen zij geen cijfers.

Afijn, een schermutseling ter ere van de gisteren plotseling overleden Lindsey Graham, die overigens onmiddellijk reïncarneert als het vijfde kind van Ben Shapiro. Wij gaan weer eens live.