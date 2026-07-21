TWEE EURO ZESTIG (€ 2,60) voor litertje PEUT
Lijkt duur, voelt duur, IS DUUR
FOTO: Man wordt beroofd (door zichzelf)
U bent inmiddels een smerige boef en een vuile dief van uw eigen portemonnee als u vandaag gaat tanken. Een litertje benzine aan de pomp kost u namelijk TWEE EURO ZESTIG (€ 2,603 om precies te zijn) op deze desastreuze tankdag. Dat is nog duurder dan die keer dat benzine zo duur was dat het een record was, en zelfs duurder dan die keer dat benzine zo duur was dat het nog duurder was dan die keer dat het een record was. We willen maar zeggen: benzine is ongekend duur alsmede onbetaalbaar (goed, stekkeren naar Spanje blijft duurder HA), Omdat de vooruitzichten niet per se heel positief zijn, gaan we misschien nog wel over het Ultieme Record van € 2,636 uit mei heen. All it takes is 3 cent. En ach, wat is 3 cent nou helemaal hè?
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