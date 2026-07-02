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Gemeente Amsterdam nóg onveiligere werkplek dan voorheen

Ga er NIET werken

Als je écht keihard geïntimideerd, verbaal vernederd of achter je rug om belachelijk gemaakt wil worden moet je bij de gemeente Amsterdam gaan werken. De gemeente was vorig jaar al een van de minst veilige werkplekken op aarde en dat is alleen maar erger geworden. Lijkt lachen, is vrij triest: het aantal meldingen over ongewenst gedrag is gestegen en dan gaat het vooral om intimidatie, discriminatie, verbaal geweld, roddelen, seksuele intimidatie. Ook veel meldingen over 'misbruik van bevoegdheden of positie' en 'fraude'. De hypocrisie en de schijnheiligheid klotst over de krakkemikkige kades van de Amstel de Stopera in: naar buiten toe allemaal een belerende bek over sociale veiligheid en diversiteit en inclusie en gelijkheid, maar ondertussen zitten de afgeblafte ambtenaren overspannen thuis en trekt de Arbeidsinspectie keiharde conclusies. En Halsema? Die probeerde nog een kritisch rapport van de ombudsman te laten verdwijnen. De gemeente Amsterdam, ga er in godsnaam niet werken, dan sterft er een puppy, namelijk deze.

Tags: gemeente amsterdam, stopera, amsterdam
@Mosterd | 02-07-26 | 14:30 | 40 reacties

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