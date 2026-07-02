Gemeente Amsterdam nóg onveiligere werkplek dan voorheen
Ga er NIET werken
Als je écht keihard geïntimideerd, verbaal vernederd of achter je rug om belachelijk gemaakt wil worden moet je bij de gemeente Amsterdam gaan werken. De gemeente was vorig jaar al een van de minst veilige werkplekken op aarde en dat is alleen maar erger geworden. Lijkt lachen, is vrij triest: het aantal meldingen over ongewenst gedrag is gestegen en dan gaat het vooral om intimidatie, discriminatie, verbaal geweld, roddelen, seksuele intimidatie. Ook veel meldingen over 'misbruik van bevoegdheden of positie' en 'fraude'. De hypocrisie en de schijnheiligheid klotst over de krakkemikkige kades van de Amstel de Stopera in: naar buiten toe allemaal een belerende bek over sociale veiligheid en diversiteit en inclusie en gelijkheid, maar ondertussen zitten de afgeblafte ambtenaren overspannen thuis en trekt de Arbeidsinspectie keiharde conclusies. En Halsema? Die probeerde nog een kritisch rapport van de ombudsman te laten verdwijnen. De gemeente Amsterdam, ga er in godsnaam niet werken, dan sterft er een puppy, namelijk deze.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Radicalisering van de elite. Hoogopgeleide Amsterdammer steeds vaker 'uiterst links'
Maar is het 'uiterst links', 'radicaal links' of 'extreem-links'?
Heel raar! Amsterdams waanidee 'klushub' geflopt
Dit had echt helemaal niemand verwacht
Laat Amsterdam maar platbranden
Feenstra komt niet meer, nou, heel mooi
VIDEO. Applaus voor DENK-raadslid na klacht over uitspreken naam Esmah Lahlah door VVD en JA21
Dan zijn de verhoudingen maar even duidelijk
Kom we gaan lekker naar de SOCIALE SAUNA
Sfeerbeeld: over 5 jaar een sociale sauna in ieder buurthuis