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Woke definitief verslagen: GEHAKTBAL op het menu in het StamCafé

Deze is voor alle liefhebbers van ballen

Er is koffie met gehaktbal op de begrafenis van woke

gehaktbal

Van alle kanten probeerden de Mensen van Woke ónze ballen eraf te snijden (van het menu), terwijl de liefhebbers ballen bij het ontbijt, bij het tussendoortje, bij de lunch, bij het avondeten en bij het slapen gaan oppeuzelen alsof ze nog altijd in de schijf van vijf staan. Maar ballen zaten net als al het vlees in het Amsterdamse verdompannetje, waardoor er gezien de nieuwe gemeente-cateraar, die focust op gedragsverandering, verhalen, duurzame voedseltransitie en transparantie bij het cateren, niet veel vlezigs te verwachten viel in de Stopera. Maar de cateraar maakt gehakt van die linkse ballenhaters want de ballen staan gewoon op het menu, zo weet De T. De gedragsverandering blijkt in Amsterdam GEHAKTBALLEN ETEN, het verhaal is GEHAKTBALLEN ETEN, duurzame voedseltransitie = GEHAKTBALLEN ETEN en de transparantie houdt in dat iedereen het mag weten: in Amsterdam eet men GEHAKTBALLEN.

Tags: gehaktbal, gehaktballen, stopera, cateraar
@Dorbeck | 17-07-26 | 21:30 | 122 reacties

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