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Vage Indo tegen documentairemaker Tyler Oliveira: 'Kom naar Amsterdam, we schieten je neer'

'...En immigranten zijn best ok trouwens'

Zie hier, een roep om NUANCE. De alt-rechtse YouTuber Tyler Oliveira (bekend van het Indische poepfestival, mag Israël niet in, een soort Dutch Travel Maniac maar zonder tattoos, iets welbespraakter en niet Dutch) maakte onlangs een docu over migranten in Brussel en krijgt daarop veel feedback en tips. Ook uit de migrantenscene, zoals deze van Instagram-account 'Movandervelden1'. Die zegt dat Oliveira VEEL te negatief is over migranten uit de derde wereld, dat juist heel veel tweede derde en vierde generatie migranten zich voorbeeldig gedragen en dat Oliveira dat OOK eens moet benoemen. Zoek eens wat meer BALANS in de boodschap, verspreid niet zoveel HAAT. Dat allemaal vlak nadat Movandervelden1 (account vorige maand aangemaakt, zegt op Bali te zitten en poseert op profielfoto in Indonesisch ME-uniform) opschept over onze Mocro(?)maffia en Oliveira uitnodigt om in Amsterdam te komen filmen omdat Movandervelde1 hem dan wel ff zal NEERSCHIETEN. Zijn ze weer, de poldergangsters. Zin in die film nu.

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Tags: tyler oliveira, amsterdam , nuance
@Zorro | 06-07-26 | 17:00 | 106 reacties

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