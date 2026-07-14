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Lmao. Geflopt Amsterdams waanidee 'klushub' kostte meer dan 600.000 euro

En allemaal maar janken dat die brug zo duur is

Ja dat krijg je er nou van als je automotive klungels met milieuhandicap 66 als Melanie van der Horst (D66) de sleutels geeft. In Amsterdam pesten ze ondernemers, zzp'ers en MKB'ers tot faillissementen aan toe weg uit de hoofdstad met allerlei onmogelijke regeltjes en als er dan (heel raar) geen werklui meer komen en ook de grote bedrijven kappen met die stad verzinnen ze zoiets als een 'klunshub': je werkbus aan de rand van de stad parkeren en de inbouw overladen in een elektrische Biro of EEN BAKFIETS. Dat doet natuurlijk he-le-maal niemand. Nou ja, nu blijkt dat drie (3) ondernemers het gedaan hebben, en die fata morgana van een klushub kostte 660.000 euro. Oftewel 220.000 euro per ondernemer. Om die 660.000 euro zou Melanie van der Horst alsnog op het matje moeten komen om politieke verantwoording af te leggen, wegens het opbranden van gemeenschapsgeld in een krankzinnig en onzalig plan waarover iedereen die ooit met een ondernemer of klusser heeft gesproken (maar dat heeft Melanie van der Horst nooit gedaan) vooraf al zei dat het een compleet debiel en krankzinnig en onzalig plan was. En dan dat hele bedrag zélf terugbetalen, zodat de inwoners van Amsterdam het geld in grote zakken in het IJ kunnen mikken. En dan wordt het een brug!

Tags: amsterdam , klushub, melanie van der horst
@Mosterd | 14-07-26 | 10:30 | 168 reacties

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