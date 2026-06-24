Amsterdam. Ondernemers, zzp'ers, mkb'ers die een werkbusje bezitten en in de stad wonen zijn richting de afgrond gedreven en kapot gepest met die haastige geldingsdrang om het groenste jochie van de klas te willen zijn: elektrische busjes zijn voor veel eenpitters en kleine bedrijfjes onbetaalbaar, de occassionmarkt moet nog op gang komen, de eerste generatie busjes heeft het bereik van een pak melk, enzovoorts. Maar hey, wat PRO- en D66-figuren hebben in ruil voor een paar kapotte bedrijfjes en wat zelfmoordjes van mensen die de rekeningen niet meer konden betalen een aantal groene vinkjes op het cv kunnen zetten. Gefeliciteerd he Zita Pels! Ondernemers, zzp'ers en mkb'ers van buiten de stad komen gewoon niet meer opdagen; zo gaf de grootste thuisinstallateur Feenstra er de brui aan.

Een van die magistrale ideeën van automotive klungel Melanie van der Horst (D66) was een KLUSHUB: de werkbus parkeren bij een overstappunt en dan de stad in met een deel-Biro. WAT BLIJKT NU? In de praktijk is het voor werklui heel erg lastig iedere dag een Sortimo-inrichting over te bouwen in een Biro, lukt het zonnepaneelinstallateurs niet om zonnepalen+omvormers+ladders in de kattenbak van een deelwagen te proppen, kunnen steigerbouwers de steigers niet op hun rug dragen, is het voor dakdekkers onmogelijk om branders+gasflessen+dakbedekking mee te nemen op de fiets en past de nieuwe dakkapel voor de uitbouw helemaal niet in de Biro. Daar had bij de gemeente Amsterdam natuurlijk helemaal niemand aan gedacht en dus is de klushub: geflopt. 'Slechts drie bedrijven werden klant' en dat vinden we nog veel. Héél erg benieuwd wat het volgende plannetje is van PRO, D66 en de 22.000 rovers. Toch die Haarlemse Handkar proberen?