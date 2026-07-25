In Amsterdam sterft het van de verwarde mensen, (stelende) zwervers, junks, Roemeense pooiers, portiekpoepers, linkse radicalisering, wildplassers, vervelende buren, bedelaars, airco's, totale ellende en, niet te vergeten, "jongeren". Zul je zien: het aantal overlastmeldingen schiet subiet omhoog. Voor Het Parool hét moment om er eens een socioloog bij te halen en die te laten kijken of de overlast niet gewoon PERCEPTIE is.

U verwacht het niet maar de socioloog levert: "Een deel van de kritiek op de overlastmeldingen zit hem in de subjectieve aard ervan. Want wat de een als overlast ervaart, daar kijkt een ander niet van op. Overlast is een politiek begrip, zegt socioloog Karlijn Roex, die een boek schreef over de positie van verwarde personen in de samenleving." SUBJECTIEVE AARD. Zo kijkt in Amsterdam niemand op van dergelijke, onnozele kretologie, terwijl de rest van Nederland denkt: sociologie is een politiek begrip.

Nog een zinnetje: "Als een groep witte mensen aan het barbecueën is in het park, dan is het gezellig,” zegt zij. “Maar als het Marokkaanse mannen zijn, is het een probleem." Ja net als wanneer het bij islamitische homohaat cultuur is en bij alle andere homohaat gewoon homohaat.

Maar socioloog Karlijn Roex gaat doorrrr: "Roex ziet dat mensen meer gaan melden zodra er een label of media-aandacht voor een bepaald type overlast is. Volgens haar moeten we opnieuw nadenken over onze definitie van overlast. 'Beperkt het me in mijn leven, houdt het me uit mijn slaap, bedreigt het me?” geeft ze als voorbeeld. 'Of is het niet-esthetisch, niet-reclamefolderwaardig, zoals bijvoorbeeld dakloosheid?'" Want stront in je portiek is natuurlijk alleen maar heel erg niet-reclamefolderwaardig. Bovendien zet je dan toch even een knijper op je neus en binnen vijf minuutjes heb je zo andermans schijt weer weggepoetst.

Wereldvreemder, randstedelijker, wegkijkeriger, sociologischer, typischer en allround VERSCHRIKKELIJKER wordt het niet deze zaterdag. Maar goed, dat is natuurlijk onze perceptie maar, en wij staan er qua sociologen nogal subjectief in.