'Oudste veteraan WOII' Frank Chester (109) gestopt met een absolute held zijn
1917(!) - 2026(!)
Frank Chester won the Distinguished Service Cross for his bravery in the face of the enemy during World War Two.— BBC Hereford & Worcester (@bbchw) April 21, 2026
Read his story here: https://t.co/w4a4FSQLv3 pic.twitter.com/TPYuQtDbOO
Frank Chester werd in april 1917 geboren in Ludlow te Shropshire en stierf in april 2026 in Malvern, Worcestershire (van die saus!). Daar zit 109 jaar tussen. Jaren waarin Frank Chester betekenisvolle voetsporen achterliet op deze aardkloot. Hij was 22 jaar oud toen zijn land een beroep op hem deed in de oorlog tegen Duitsland, hij diende gedurende de hele Tweede Wereldoorlog bij de Royal Navy en ontving voor zijn heldenmoed het Distinguished Service Cross. Volgens de The Royal British Legion was hij de oudste nog levende veteraan uit de Tweede Wereldoorlog en volgens zijn familie was hij zelfs de op twee na oudste man in heel het Verenigd Koninkrijk. Een bejaarde uit duizenden, en Adolf en de zijnen hadden het nakijken. Geen Duitser die hem ooit te pakken kreeg. De Dood, die vuile massamoordenaar, kreeg hem wél te pakken. Maar na 109 jaar was het ook mooi geweest. Wát een man en wát een leven. RIP Frank Chester.
Koninklijk saluut voor Sir Frank Chester
On this day
Remembering Her Majesty Queen Elizabeth II, 1926 – 2022.
© All Rights Reserved. pic.twitter.com/cnQk7vhgGZ
Reaguursels
