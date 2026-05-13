Na maanden in Frans vlootverband is de Evertsen terug in Den Helder. Het fregat vertrok voor een internationale oefening richting de Oostzee, maar kreeg door het conflict tussen Israël, de VS en Iran een nieuwe defensieve taak in de Middellandse Zee.

Een soort Koningsdag maar dan met louter Nederlanders. Vele vaderlandslievende landgenoten dosten zich vanmorgen uit in oranjekledij om ons sierlijkste schip, onze paradijselijke pont, onze bijzonderste boot, ons favoriete fregat de stoutste sloep der Nederlanden, ons voornaamste vaartuig, Ónzer Majesteits Evertsen te verwelkomen in het altijd in staat van beleg verkerende Den Helder. De Evertsen, die (let wel: zónder werkend kanon) de zeven zeeën bevoer, de Fransen hielp, veiligheid en voorspoed bracht in de wereld, Iran angst inboezemde, en, als hoogtepunt, Dilan Yesilgöz voor maar 92.997 euro een leuke vakantie bezorgde, kon gek genoeg niet rekenen op een koninklijke groet of een belletje van de prikpremier. Daarom staat de voltallige redactie hier op GSHQ op om te salueren richting een walletje ergens in het Noorden, daar waar de Evertsen Nederland subiet een stuk veiliger maakt.