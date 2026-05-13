Zijner Majesteits Evertsen is THUIS

Terug in veilige haven

Een soort Koningsdag maar dan met louter Nederlanders. Vele vaderlandslievende landgenoten dosten zich vanmorgen uit in oranjekledij om ons sierlijkste schip, onze paradijselijke pont, onze bijzonderste boot, ons favoriete fregat de stoutste sloep der Nederlanden, ons voornaamste vaartuig, Ónzer Majesteits Evertsen te verwelkomen in het altijd in staat van beleg verkerende Den Helder. De Evertsen, die (let wel: zónder werkend kanon) de zeven zeeën bevoer, de Fransen hielp, veiligheid en voorspoed bracht in de wereld, Iran angst inboezemde, en, als hoogtepunt, Dilan Yesilgöz voor maar 92.997 euro een leuke vakantie bezorgde, kon gek genoeg niet rekenen op een koninklijke groet of een belletje van de prikpremier. Daarom staat de voltallige redactie hier op GSHQ op om te salueren richting een walletje ergens in het Noorden, daar waar de Evertsen Nederland subiet een stuk veiliger maakt.

Dít is Nederland

het volk begroet een teruggekeerde zoon, de evertsen

De Evertsen in spannender tijden

Tags: evertsen, marine, schip
@Dorbeck | 13-05-26 | 13:25 | 7 reacties

