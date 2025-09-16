Iedereen maar druk met Gaza, Oekraïne, Taiwan, Hoedjes, Nepal, Burkina Faso, Sudan etcetera. Maar ondertussen in de Caribische Zee... daar dobberen De Friesland en de Van Amstel, terwijl Admiraal Trump de hele regio volplempt met oorlogstuig, omdat de gemene dictator Maduro 300 miljoen Amerikanen heeft doodvermoord met coke en fentanyl. Foutje of verspreking, want er zijn maar 340 mio Amerikanen. Bovendien gaan er wereldwijd maar 62 miljoen mensen per jaar dood dus The Donald praat onzin. Enfin, WIJ - en vooral Jeroen Pauw - zitten dus daar straks in een soort Niemandszee. Halp!