Joe Koninklijke Marine. Kijken we een beetje uit?
Iedereen maar druk met Gaza, Oekraïne, Taiwan, Hoedjes, Nepal, Burkina Faso, Sudan etcetera. Maar ondertussen in de Caribische Zee... daar dobberen De Friesland en de Van Amstel, terwijl Admiraal Trump de hele regio volplempt met oorlogstuig, omdat de gemene dictator Maduro 300 miljoen Amerikanen heeft doodvermoord met coke en fentanyl. Foutje of verspreking, want er zijn maar 340 mio Amerikanen. Bovendien gaan er wereldwijd maar 62 miljoen mensen per jaar dood dus The Donald praat onzin. Enfin, WIJ - en vooral Jeroen Pauw - zitten dus daar straks in een soort Niemandszee. Halp!
Update w/ feedback:— Ian Ellis (@ianellisjones) September 16, 2025
- 3x MQ-9 Reaper drones in theater via @airsuperiorx
- USS Lake Erie in Ponce @F_Cienfuegos88
- Added Dutch ships HNLMS Van Amstel @vcdgf555 and HNLMS Friesland @stevemilward
- USMC operates Bell UH-1Y Venom helos @aeroscouting pic.twitter.com/WpH0EBdYKH
Ahoy, patriots. We’re off to indiscriminately bomb ships off the coast of Venezuela. pic.twitter.com/MyEZhsUQky— Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) September 16, 2025
Reaguursels
