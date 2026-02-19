Jan Timman gestopt met schaken
Onze Grootste Schaker werd 74 jaar
2 jaar terug deed-ie, voor het eerst in 18 jaar en 55 jaar na zijn eerste deelname, weer eens mee aan het NK Schaken. Jan Timman. Afgelopen jaar stopte-ie ermee, omdat een klassieke partij hem te veel uitputte. "Langdurige concentratie neemt af naarmate je ouder wordt. Het fysieke spel is te zwaar geworden." In de jaren 70 en 80 tijdens de Sovjetdominatie van Karpov en later Spasski en Kasparov was-ie 'the Best of the West'. Hij schreef boeken, schaakboeken, was hoofdredacteur van het schaaktijdschrift New in Chess, hing rond op de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring, kende (en schreef een introductie voor) Harry Mulisch en gaf lezingen over Fjodor Dostojevski. Wat een leven, wat een vent. Jan Timman is 74 jaar geworden.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
KIJKTIP. Nieuwe mega-ophef in de schaakwereld
Een wereldkampioenschap delen, mag dat?
Ophef in schaakwereld: levende legende Carlsen verlaat toernooi en iets met ANAALBALLEN
Okee jongens: schaken, valsspelen, anaalballen: riemen vast
Dit is topsport: Balloon World Cup
Sport is gesublimeerde oorlogsvoering. 32 NATIES, één winnaar.
ANP Foto zet ook schaakvereniging mat
Alle sportverenigingen ff opletten
LIVE SPORT. Nederland speelt eerste ronde WK
ANISH GIRI WHO HO HO HO. ANISH GIRI WHO HO HO HO.