2 jaar terug deed-ie, voor het eerst in 18 jaar en 55 jaar na zijn eerste deelname, weer eens mee aan het NK Schaken. Jan Timman. Afgelopen jaar stopte-ie ermee, omdat een klassieke partij hem te veel uitputte. "Langdurige concentratie neemt af naarmate je ouder wordt. Het fysieke spel is te zwaar geworden." In de jaren 70 en 80 tijdens de Sovjetdominatie van Karpov en later Spasski en Kasparov was-ie 'the Best of the West'. Hij schreef boeken, schaakboeken, was hoofdredacteur van het schaaktijdschrift New in Chess, hing rond op de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring, kende (en schreef een introductie voor) Harry Mulisch en gaf lezingen over Fjodor Dostojevski. Wat een leven, wat een vent. Jan Timman is 74 jaar geworden.