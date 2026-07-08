Deze konijnenholkoekeloerder heeft er vooral zelf last van dat-ie achter iedere boom een Jood ziet maar dat de belastingbetaler ervoor blijft opdraaien dat iemand in psychotische toestand steeds maar weer klusjes krijgt aangeboden bij de NPO gaat wel wat ver. MAAR HEY! Dit keer ziet Nasrdin Dchar (NPO) weer een of ander zionistisch complot bij de FIFA: Argentinië is het 'Israhel' van dit WK, toevallig zijn die landen vrienden van elkaar alsook vrienden van de VS, Infantino zit ook in het complot, en de FIFA heeft geleerd van een genocide (niet duidelijk is welke genocide hij precies bedoelt). Eerder zei Nasrdin Dchar al dat '7 oktober niet is gegaan zoals ze ons doen geloven' - mogelijk volgde-ie daarmee de Eerste Theorie van PRO, dat de Joden hun eigen burgers hebben afgemaakt. Het gaat dus matig in het spookhuis maar neem 'm in godsnaam niet op in een psychiatrisch ziekenhuis, straks maakt-ie er nog z'n hoofdkwartier van.