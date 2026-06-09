De Haagse Marktweg is tijdens ieder voetbaltoernooi een grote Oranje hel. Jammer dan, MAG NIET MEER VAN DE DIERTJESPARTIJ! Van de Diertjespartij mag je alleen thuiskomen in je Kia e-Niro, socializen op BlueSky, je buurman aanspreken op de karbo op z'n barbecue, je neef verraden omdat hij een vliegreis heeft geboekt, zelf de hele avond teleurgesteld naar de preisoep kijken én iedereen aan de Marktweg aanklagen voor moord. Want die lui pakken bomen in. Danny van Dijk van de Marktweg: "Wij doen dit al bijna 26 jaar en er is nog nooit schade aan de bomen geweest." Diego Diarree van de Haagse Partij voor de Dieren: "Bomen hebben een eigen ecosysteem. Er leven insecten op en de boomschors beschermt bijvoorbeeld tegen uitdroging. Blijven de bomen gezond door al het plastic eromheen?" Tering hee, wat wonen er toch een boel vermoeiende mensen in Nederland.