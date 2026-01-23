De struikjesknuffelaars van de Dierenpartij hebben weer eens een lijntje quinoa teveel gesnoven en dat uit zich bij de afdeling Amsterdam altijd in totale gekte. Dat ze die wolf ook in de hoofdstad willen hebben is 1, er is in pretpark Amsterdam niet eens plek genoeg voor mensen, maar eigenlijk lijkt het ons wel grappig - BWH12934 die de wonderkots van Britse toeristen uit de kabelbaan likt, met de dierenpolitie gaat waftarren in de boskee en daarna in Nieuw-West door een bende Albanezen overhoop wordt geschoten als gevolg van een vergismoord in de schapenhandel. 2: die eierenruikers hebben natuurlijk weer een passage opgenomen over Gaza-Palestina. "Amsterdam spreekt uit dat Palestina een onafhankelijke staat is en roept de landelijke overheid op dit ook te doen." Djiezus kraist zéker als je stad een grote puinzooi is: je bent de Dierenpartij Amsterdam, 90% van je partij en je kiezers zijn nog nooit buiten de Ring A10 geweest en bemoei je toch eens met je EIGEN zaken man. Hier komen echt de allerlelijkste dingen samen: totaal onhebbelijke Amsterdamse morele superioriteit, hoofdstedelijke arrogantie en dat doorgeslagen doolhofdenken van die sperzieboonidealisten van de fokking DIERENPARTIJ. Please jagers die op die wolf jagen, schiet ONS maar dood.