De boomkleverknuffelaars van de Dierenpartij hoef je natuurlijk niet al te serieus te nemen qua zinvolle politiek maar deze is dan wel weer lollig. Volgens chapter Utrecht moeten we stoppen met woorden als 'ongedierte' en 'plaag'. "Alsof die dieren ons expres pesten." Nou tijger, dat doen ze (vast) niet expres, alleen doen veel van die hinderlijke kutbeesten wel erg hun best om zo onsympathiek mogelijk in onze vocabulaire te verschijnen. "Een ander voorbeeld: de term 'onkruid'. 'Dat is een negatief woord, terwijl die plantjes er juist voor zorgen dat de stad minder verhit raakt, dat er niet alleen maar stenen zijn'." Het is inderdaad nogal subjectief wat wel en wat niet onkruid is, maar laat ons niet beginnen over de haagwinde, want dat is gewoon een regelrechte klootzak. En van de term 'terrorkraai' krijgt die kerel ook meteen een tamponbloeding. U hoort, de prioriteitenlijst van de Dierenpartij is weer netjes op orde. Hondenlul, mag dat trouwens nog wel? Zo van: 'Die en die van de Dierenpartij is een hondenlul'?